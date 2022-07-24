في تجربة فريدة بمصر.. أسماك تقوم بتظيف الأسنان ..(فيديو)

المصدر: البيان

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في تجربة غوص فريدة من نوعها بمصر وثقت الغواصة الألمانية، أميرة باهر، مقطع فيديو على "انستغرام" أثناء تواجدها في الجانب الشرقي من موقع الغوص "الفانوس" بمدينة الغردقة، وتجربة تنظيفها لأسنانها بمساعدة أحد الأسماك، التي تُعرف باسم "Labroides dimidiatus".

وتشغل الأسماك ما يُعرف بـ"محطات التنظيف"، وبمجرد اقتراب الزوار منها، ترحب الأسماك بهم من خلال أداء حركات راقصة.

وعند الغوص مع السياح، تحرص باهر على تعريفهم على أنواع مختلفة من الكائنات البحرية. وغالبًا ما تكون الأسماك المنظفة للأسنان من بين أهم هذه الأنواع،بحسب موقع CNN بالعربية.

ويتفاجأ الكثير من السياح عند مشاهدتهم للأسماك، إذ بمجرد ما أن تفتح فمك، تأتي السمكة حتى تقوم بمهمتها على أكمل وجه.

ويتواجد هذا النوع من الأسماك في أماكن مختلفة من حول العالم، أبرزها إندونيسيا، وتايلاند، وغيرها.