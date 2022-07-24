مزحة على "تيك توك" تنهي حياة مراهق

المصدر: البيان

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أودت مزجة بحياة مراهق أمريكي في الثامنة عشرة من عمره بطريقة مأساوية، أخيراً، حين قام بها في الشارع لمشاركتها في تحد على منصة "تيك توك"، باستخدام سلاح مائي.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن شرطة نيويورك أكدت أن ضابط أمن، أطلق النار على الفتى رايموند شالويسن، "الخميس" الماضي، فلقي حتفه في اليوم نفسه، من جراء الإصابة المباشرة في الوجه، بعدماً اعتقد الضابط أنه يتعرض لهجوم.

وكان الفتى الأمريكي يشارك في تحد على "تيك توك" يعرف بـ"ذا أوربيز" وفكرته الأساسية هي أن يحمل الشخص سلاحاً مائياً، أي بندقية غير حقيقية، ثم يملؤها بالماء أو بمحلول أو كرات صغيرة لزجة، ثم يصوبها نحو أشخاص آخرين في الشارع، كنوع من المزاح.