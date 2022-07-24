جزيرة ياس تقدم «أكبر عرض كاريوكي في العالم» على برج خليفة بأغنية «ياس ياس بيبي»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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بعد الإطلاق الناجح لأحدث حملاتها الترويجية لفصل الصيف، قدمت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في المنطقة، «أكبر عرض كاريوكي في العالم» على برج خليفة بأغنية «ياس ياس بيبي».

ومع بدء العد التنازلي للأغنية تظهر الخلفية البصرية لأغنية «ياس ياس بيبي» قبل أن يبدأ الجمهور بالاستماع إلى إيقاع الأغنية الشهير، التي تمثل حملة جزيرة ياس الصيفية الجديدة المفعمة بالحيوية، وانطلقت بعدها الكلمات لتظهر على أطول برج في العالم، فيما تمايل حشد المتفرجين قرب برج خليفة على إيقاعات لحن صيف جزيرة ياس لهذا العام، في الحدث الذي يمثل «أكبر عرض كاريوكي في العالم».

تضيف هذه الحملة إنجازاً جديداً إلى سجل جزيرة ياس الذي يزخر بالحملات والفعاليات المميزة، حيث حقق فيديو الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من إطلاقه.

تمثّل «ياس ياس بيبي» أغنية مُصورة ومستوحاة من أسلوب فنان الراب الشهير فانيلا آيس، وتعكس المعنى الحقيقي للاحتفال بعطلات مميزة والانطلاق بمغامرات ممتعة. وتضم الأغنية مجموعة من الراقصين والراقصات الشباب الذين يؤدون رقصاتهم في مختلف المرافق الترفيهية على الجزيرة، بما فيها عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي ومركز التسوق الشهير ياس مول وفنادق دبليو أبوظبي وحلبة مرسى ياس والواجهة البحرية في ياس باي.