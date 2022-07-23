بالفيديو .. نشال يسرق ممثلة شهيرة في وضح النهار

المصدر: البيان

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قام نشال بسرقة الفنانة اللبنانية نيكول طعمة في وضح النهار.

وقامت الفنانة اللبنانية بتوثيق ما حدث مها أمس، حين انقضّ عليها نشال مسلح بمسدس في منطقة "النقاش" الممتدة من قضاء المتن إلى أطراف بيروت، وبسرعة النشالين المحترفين تمكن من انتزاع حقيبة يدها ولاذ بالفرار.

ودون جدوى حاولت الممثلة، اللحاق بسارق حقيبتها وما كان فيها من مال، لكنها لم تفلح، بحسب ما يتضح من فيديو صورته كاميرات المراقبة في المكان، وفيه يظهر أحد الأشخاص يقترب منها وهي في سيارتها المتوقفة، ليسحب منها الهاتف ويركض نحو دراجة نارية، يقودها شريك له، ويهربان.

ووفق "العربية نت" أوضحت نيكول طعمة تفاصيل الحادثة قائلة: "الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت في منطقة النقاش، وقبل أن أترجل فإذا بي أتفاجأ برجل يحمل مسدساً تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعاً، وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية، وفرا معاً.. ركضت خلفه والناس من حولي، لم نستطع القيام بشيء" ثم حذرت من السرقات.