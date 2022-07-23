المصدر: البيان

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هل يمكنك اكتشاف الخطأ في هذه الصورة لرائد فضاء يقف على القمر؟

هذه الخدعة البصرية نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

وعادة ما تحتاج هذه النوعية من الألغاز أو الخدع البصرية إلى استخدام عقل مبدع لتحليل المشكلة بطريقة مختلفة قليلاً، وهنا يتعين عليك اكتشاف الخطأ المخبأ داخل صورة رائد فضاء، الذي يقف على القمر وفق العربية نت.

ويمكن للعقل النشط حل هذا اللغز في غضون 10 ثوانٍ فقط.



فانظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة عن السؤال، لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج إلى قوة ملاحظة.

الإجابة

حين تلقي نظرة فاحصة على الصورة، ربما لن تلاحظ الخطأ فورًا، لأنها تفصيلة أصغر مما قد تعتقد. ولكن بعد بضع ثوانٍ، قد تتمكن من تحديد الخطأ في السؤال المطروح.

والجواب على اللغز هو القمر الإضافي في الصورة. حيث إن رائد الفضاء يقف على القمر بالفعل. إلا أن هناك صورة أخرى للقمر داخل الصورة. لذا فإن الخطأ في الصورة هو القمر الثاني.

هذا اللغز قد يبدو صعبًا لأول وهلة إلا أنه في الحقيقة بسيط، وفقط يحتاج لتركيز وقوة ملاحظة. لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.