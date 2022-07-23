سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عفا مواطن سعودي عن قاتل ابنه الوحيد لوجه الله تعالى دون مقابل في منطقة عسير.

وشهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في المجلس العام بديوان الإمارة، عفو والد القتيل لوجه الله تعالى دون مقابل.

وتم الوصول إلى التنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الذي خاطب ذوي الدم بقوله: «موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيّض الله وجوهكم».

فيما أوضح المواطن حسين بن سعيد الشهراني المتنازل عن قاتل ابنه الوحيد أنه وافق على التنازل ابتغاء وجه الله دون مقابل.

كما شهد الأمير تركي بن طلال صلحاً قبلياً لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوص برجال ألمع.