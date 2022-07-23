إعدام رجل قتل زوجته حرقا في بث مباشر بالصين

المصدر: البيان

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نفذت محكمة الشعب في نغاوا التبتية وتشيانغ بالصين اليوم السبت حكم الإعدام بحق رجل أدين بجريمة قتل لإشعاله النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبا ورعبا بشأن حالات العنف المنزلي.

وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في سبتمبر 2020 بينما كانت تبث بثا مباشرا على منصة الفيديو القصيرة "دوين"، وتوفيت المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم لامو، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.

وكانت شقيقة لامو قد أخبرت "ذا بيبر"، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك. وفقا لسكاي نيوز.

وأثارت القضية إدانة وغضبا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب العنف المنزلي الذي يمكن أن يتعرضن له.

واحتجزت الشرطة الرجل بعد أيام قليلة من انتشار أنباء الهجوم، واستأنف تانغ القرار لكنه خسر الاستئناف في يناير من العام الجاري، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".