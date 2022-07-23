منشار آلي يتسبب في بتر قدم مواطن بالسعودية

المصدر: البيان

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تسبب منشآر آلي في بتر قدم مواطن سعودي أثناء حصاده للمحاصيل الزراعية في مزرعة والده.

ولم يعلم الشاب وهو محافظة الليث بأن ذهابه إلى مزرعة والده من أجل جمع المحاصيل الزراعية؛ سينتهي به إلى بتر رجله؛ جرّاء منشار آلي زراعي كان قد تركه في وضع التشغيل عقب استخدامه في قطع المحصول الزراعي ليلتف على رجله بالخطأ، ما تسبب ذلك في بترها؛ وسط مناشدة أسرته بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وفي التفاصيل؛ كما روتها أسرة الشاب "تركي بن محمد الصاملي" البالغ من العمر 24 عاماً من محافظة الليث؛ فإنه عقب قطع المحصول الزراعي بمزرعة والده بواسطة منشار آلي؛ قام بترك المنشار أرضاً في وضع التشغيل، وبينما كان يقوم بجمع المحصول الزراعي سقطت رجله على حافة المنشار، ليتلف حول رجله وتسبب في قطع ساقه من النصف. وفقا لصحيفة سبق.

وقد تم نقله إلى مستشفى الليث العام، عن طريق أسرته، وأدخل المستشفى وتبين للأطباء تعرّض رجله إلى البتر جرّاء المنشار، ولا يزال منوّماً في المستشفى، حيث أُجري له عملية توصيل الأوردة، فيما أفاد ذووه إلى أنه مهدّد بالبتر ما لم يتم التدخل طبياً في مستشفى متخصص لمثل هذه الحالات بشكل عاجل.

وناشدت أسرته وزير الصحة والمسؤولين في صحة جدة بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة لإنقاذ رجله من البتر؛ لافتين إلى أن مستشفى الليث رفع إحالة إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بناء على طلبهم، ولم يتم قبوله حتى اللحظة.