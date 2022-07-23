إسطنبول تعيد افتتاح "القصر المغمور" بعد ترميمه

المصدر: البيان

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أعادت مدينة إسطنبول، أمس الجمعة، افتتاح معلم خزان "ييره باتان" أو القصر المغمور، بعد الانتهاء من ترميمه.

وفي حفل الافتتاح، اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) كمال قلجدار أوغلو، أن مدينة إسطنبول ميراث عالمي ينبغي الحفاظ عليه. وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وقال قلجدار أوغلو: "إن إسطنبول مدينة قديمة كانت عاصمة لثلاث إمبراطوريات في التاريخ".

وشدد على ضرورة حماية الآثار التاريخية في إسطنبول ونقلها للأجيال القادمة.

أما رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فتطرق إلى عملية الترميم الدقيقة للمعلم التاريخي والسياحي.

كما تطرق إلى حملة: "150 مشروعا في 150 يوما" لترميم المعالم الأثرية بإسطنبول.

ووعد بأن تشهد المدينة في الأيام القادمة العديد من فعاليات الترميم.

و"ييره باتان" يعد الخزان الأرضي الأكبر بين العديد من خزانات المياه تحت مدينة إسطنبول القديمة، وبنيت في العهد البيزنطي قرب جامع آيا صوفيا حاليا.