صور مذهلة لمجرتين حلزونيتين قريبتين من درب التبانة

المصدر: دبي ــ البيان

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لا يزال تلسكوب «جيمس ويب» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» يفاجئ عشاق الكواكب والمجرات. فبعدما أزاح الستار عن صور غير مسبوقة للكون، نشر هذه المرة صوراً مذهلة لمجرتين حلزونيتين. وحسب ما ذكر موقع «ساينس أليرت»، فإن المجرة الأولى هي «NGC 628»، وتعرف باسم «المجرة الشبح» (Phantom Galaxy)، أما الثانية فهي «NGC 7496»، حسب «سكاي نيوز». وأكد الموقع أن المجرتين الحلزونيتين قريبتان نسبياً من مجرتنا، درب التبانة، وكلاهما موضوع ملاحظات من طرف العلماء والباحثين في شؤون الفضاء. وأشار الموقع إلى أن «NGC 628» هي واحدة من أكثر المجرات إثارة في سمائنا، لافتاً إلى أنها «تعرف بالمجرة الحلزونية ذات التصميم الكبير». أما «NGC 7496» فتقع على بعد 24 مليون سنة ضوئية فقط، وتعرف بـ«المجرة الحلزونية ذات القضبان والأذرع الحلزونية الممتدة».