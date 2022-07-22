قرد يهاجم طفلة ويحاول خطفها في ضواحي موسكو.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقرد يحاول خطف طفلة بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، ما تسبب في إدخالها إلى المستشفى.

ويظهر الفيديو كيف هاجم القرد على الطفلة محاولا اختطافها، والأم تحاول أن تفكها من بين أنيابه.

وصرّح المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو لـ "روسيا اليوم" بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، خضعت لعملية جراحية، ولا شيء يهدد حياتها.

وقال عن حالة الطفلة الصحية: "الأطباء أجروا العملية. كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا".

هذه الطفلة ترقد الآن في العناية المركزة، فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأوضحت التحريات أن القرد المهاجم خرج من حديقة حيوان خاصة في المنطقة وأن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.