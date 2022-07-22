المصدر: البيان

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أصيب رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان بتسمم بعد شربه من نهر لإثبات نظافته وتم نقله إلى المستشفى.

ونقل بهاجوانت مان، إلى المستشفى في دلهي مصاباً بألم في المعدة، بعد أيام قليلة من شربه كوباً من نهر "كالي بين"، وهو نهر مقدس لدى الهنود في البلاد، لإثبات أنه نظيف.

وذكرت مصادر أن بهاجوانت مان أصيب بألم شديد في المعدة ويعتقد أنه تسمم، في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة the indian express الهندية.

كما أشارت إلى أنه تم نقله جواً وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي؛ حيث خضع لفحوص طبية ولا يزال في المستشفى، مشيرة إلى أن الحكومة أبقت مرضه سراً، ووضعته تحت حراسة مشددة.

رئيس وزراء البنجاب يشرب من نهر لإثبات نظافته فيصاب بتسمم (فيديو)https://t.co/ldvFcL8cP2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cOQQ1wIcfi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 22, 2022

وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه نهر يصفه الهنود بالمقدس لإثبات أن المياه نظيفة ولا يمكن أن تؤذي الناس.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يقف الأحد الماضي، بالقرب من النهر برفقة عدد من الأشخاص، ثم قام بتعبئة كوب من مياه النهر وتناوله أمام الحضور وعدسات الكاميرا، ليتم في وقت لاحق نقله بإخلاء طبي جوي لأحد مستشفيات دلهي بسبب آلام شديدة في المعدة.