الصحة السعودية تتفاعل مع حالة حرجة لمواطن أصيب بحادثة سقوط في تايلاند

المصدر: البيان

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تفاعلت وزارة الصحة السعودية مع حالة مواطن سعودي تعرض لحادث سقوط خلال رحلته إلى تايلاند، في مدينة فوكت بتاريخ 6 يوليو الجاري.

وتواصلت "الصحة" مع ذوي المصاب من خلال حساب 937 على "تويتر"؛ لتزويدها بكافة المعلومات حول ما أدى إلى إصابته ودخوله المستشفى.

وتداول مرتادو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر الموطان ويدعى عبدالعزيز الحازمي، وهو على السرير الأبيض في أحد مستشفيات تايلاند، مناشدين الجهات المعنية نقله إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أسامة الحازمي شقيق الشاب، أن أخاه الذي ذهب إلى تايلاند بغرض السياحة كان يتمشى برفقة أصدقائه على الطريق بجوار أحد المولات ليشهدوا هطول أمطار غزيرة، وحين حاول البحث عن موقع للاحتماء من المطر سقط في حفرة تهوية قريبة من المواقف التابعة للمول مغطاة بمواسير الألمنيوم. وفقا ل"العربية".

وأضاف أن أخاه أُصيب بكسر مضاعف في يده، وأربعة كسور في ضلوعه وكسر في الفك، ودم في الدماغ وتشنجات، مبيناً أنه ما زال في العناية المركزة.

وأوضح الحازمي أنهم تواصلوا مع السفارة السعودية في تايلاند للتحقيق في الحادث، ونقله بالإخلاء الطبي إلى المملكة.