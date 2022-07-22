أسرع طائرة في العالم وبمواصفات خارقة سترى النور قريباً

المصدر: البيان

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كشفت شركة الطيران "بوم سوبرسونيك" الأمريكية، في معرض فارنبورو الدولي للطيران، عن نماذج تجريبية لطائرتها "Overture" التي تحلق بسرعات غير مسبوقة بحسب صحيفة ذا اصن البريطانية.

وقالت الشركة إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد، الذي سيتغير بشكل جذري، وستتوفرها على أربعة محركات، إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب، مقارنة مع الطائرات التقليدية.

وإضافة إلى ذلك، بحسب سكاي نيوز، تزعم الشركة الأمريكية أنه سيكون بمقدور "Overture" الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي، وهو 3 ساعات ونصف فقط.

ومن المعروف أن مدة أسرع رحلة طيران مباشرة بين المدينتين حاليا تبلغ نحو 8 ساعات.

وبالتحديد، تقول "بوم سوبرسونيك" إن الطائرة ستتمكن من التحليق بسرعة تتراوح بين 1 و1.7 ماخ.

وذكر بليك شول، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي في بيان: "لم يشهد الطيران قفزة عملاقة منذ عقود"، مضيفا أن تصميم الطائرة الجديدة سيتم تطويره بحيث تنبعث منها انبعاثات خالية من الكربون للمحافظة على البيئة، كما ستحلق بالاعتماد على وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100 في المئة.