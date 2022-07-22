السعودية.. اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال سلوك مشبوه لعاملة داخل إحدى الجامعات

المصدر: البيان

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اتخذت جامعة سعودية الإجراءات اللازمة حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة.

وأكدت جامعة الباحة في بيان على لسان متحدثها الرسمي الدكتور ساري الزهراني، الذي نشرته الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الخميس): «عطفاً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حيال إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تود جامعة الباحة التأكيد على أنها اتخذت - في حينه - كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشك؛ لمعرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيدا للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسبا».