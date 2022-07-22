"روزيتا" والطفولة البريئة.. عنصرية مقيتة (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار مقطع فيديو نشر على انستغرام جدلا واستنكارا واسعبن، بعد ما أظهر شخصية روزيتا في مدينة ملاهي "شارع سمسم"، وهي تتجنب فتاتين من أصحاب البشرة السمراء، أرادتا مصافحتها، لكن العامل الذي يرتدي الدمية ابتعد عن الصغيرتين مشيرا بـ "لا" بيده.

بعد نشر الفيديو من قبل والدة إحدى الفتاتين، حقق ملايين المشاهدات وأثار انتقادات كبيرة.

وقد اعتذرت ملاهي "شارع سمسم"، التي ينتمي إليها العامل والواقعة في لانغورن خارج فيلادلفيا، ووعدت بمزيد من التدريب لموظفيها، وفق "يورونيوز".

وفي بيان لها، قالت الشركة: "إن الحديقة وموظفيها يمثلون المساواة بكل أشكالها وإن الدمية لم تتعمد تجاهل الفتيات"، وأضاف البيان أن فناني الأداء لا يستطيعون في بعض الأحيان تلبية طلبات الزوار لمعانقتهم لأن الأزياء التي يرتدونها تحجب الرؤية.

فيما قال محامي العائلة إن الأسرة مرعوبة وخائفة من هذا الحادث "وأن الشعور بالألم امتد لأطفالهم".