زهرة الجثة.. أضخم زهرة في العالم

المصدر: البيان

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شهدت الحديقة النباتية الوطنية ببكين مؤخرا، تفتح زهرة الجثة بارتفاع إزهار يبلغ 1.68 متر، وهي نبتة نادرة ومهددة بالانقراض في العالم.

ويعود أصل زهرة الجثة إلى الأدغال الاستوائية في سومطرة في غرب إندونيسيا، وهي أضخم زهرة في العالم يصل أطولها إلى ما يزيد على 3 أمتار، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعرف على زهرة الجثة عند الإزهار بانبعاث رائحة كريهة جدا تشبه رائحة كريهة التي تم تشكيلها من الغازات المصطنعة من نفسه المتكونة من أكثر من 100 مادة كيميائية، رئيستها الهيدروكربونات والكبريتيدات. وفي الوقت نفسه، تطلق زهرة الجثة عندما تزدهر حرارة تظل على درجة 36 درجة مئوية.