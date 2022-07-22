الفراشات الملكية المهاجرة مهددة بالانقراض

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

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أكد دعاة دوليون لحماية البيئة أن الفراشات الملكية المهاجرة أصبحت مهددة بالانقراض، بعد أن ظلت لآلاف السنين تضفي على غابات أمريكا الشمالية جمالاً ثرياً بالألوان في واحدة من أروع الهجرات الجماعية في العالم.

وفي كل خريف تطير الفراشات الملكية المهاجرة آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر في شرق الولايات المتحدة وكندا لقضاء الشتاء في أحضان الأشجار في المكسيك وولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب تقديرات العلماء، تقلصت أعدادها بنسبة تزيد على 85 بالمئة نزولاً من أعدادها السابقة، بعد أن كانت تقدر بالملايين في عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وأضيفت الفراشات الملكية أول من أمس الأربعاء إلى المجموعة المعرضة للخطر في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الخاصة بالاتحاد الدولي للحفاظ للطبيعة.

وقالت كارين أوبيرهاوزر مديرة جامعة ويسكونسن - ماديسون أربوريتام: «ما يحدث للفراشات الملكية يمكن تشبيهه بأنه موت جماعي بالآلاف».