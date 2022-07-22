«بي.بي.سي» تعوِّض مربية هاري ووليام

المصدر: لندن - رويترز

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أمس، إنها وافقت على دفع تعويضات عن «أضرار جسيمة» للمربية السابقة للأميرين وليام وهاري بسبب مقابلة مع والدتهما الأميرة الراحلة ديانا أجرتها الإذاعة عام 1995، وتتعرض بسببها الآن لانتقادات شديدة.

وجاء دفع تعويضات لتيجي ليج بورك، التي أصبح اسمها الآن ألكسندرا بيتيفر، بسبب مزاعم كاذبة لفقها الصحفي في بي.بي.سي مارتن بشير، من أجل الحصول على المقابلة، والتي اعترفت فيها ديانا بتفاصيل دقيقة عن زواجها الفاشل من ولي العهد الأمير تشارلز.

وفي العام الماضي، خلص تقرير إلى أن بشير خدع شقيق ديانا لترتيب لقاء معها من خلال إصدار بيانات مصرفية مزيفة، تشير إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تتجسس على ديانا وأن اثنين من كبار مساعديها كانا يتقاضيان رواتب لتقديم معلومات عنها. ووجد التقرير أن هيئة الإذاعة البريطانية تسترت على عملية الخداع.