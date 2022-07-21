"توك توك" يرتكب كل المخالفات الممكنة!.. فيديو

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة ضبط توك توك مسرع ولم يلتزم بإشارة المرور في ولاية أوتار براديش الهندية، كما تفاجئ ضابط الشرطة الهندي بوجود 27 شخصا. وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقال راجيش كومار، مدير شرطة فاتحبور، "إن الشرطة حاولت إيقاف المركبة ذات السرعة الكبيرة، ولكن السائق حاول الابتعاد، ثم طاردته الشرطة وأجبرته على التوقف".

وأضاف كومار "إن رجل الشرطة صُدم لرؤية أكثر من 20 راكبا في الداخل، وتم احتجازها لانتهاك حدود السرعة والحمولة الزائدة".