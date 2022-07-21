هؤلاء الأشخاص ممنوعون من استخدام مكيف الهواء

المصدر: البيان

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نصح خبير كل من يعاني من ضعف المناعة بعدم استخدام مكيف الهواء.

وقال الخبير يجب تركيب مكيف الهواء بطريقة لا يكون فيها تيار الهواء المنبعث منه موجها بصورة مباشرة نحو مكان جلوس الشخص أو موضع نومه.

وأوضح ليونيد كوتشين، رئيس شركة المناخ، كيفية استخدام وتشغيل مكيفات الهواء بصورة صحيحة.

وقال الخبير في مقابلة مع موقع Pravda.Ru ، إنه يجب قبل بداية موسم استخدام مكيفات الهواء، تنظيف المكيف ومرشحاته جيدا، ويمكن عمل نفس الشي عند انتهاء الموسم، كما يمكن غسل مرشحات المكيف بمواد مضادة للفطريات أيضا.

ووفقاً للخبير، بحسب روسيا اليوم فعند تنظيف وغسل المرشحات في بداية الموسم يصبح احتمال الإصابة بالفطريات ضئيلا جدا. كما يجب ألا تنبعث من المكيف رائحة معينة. لأن مثل هذه الرائحة تظهر عند عدم تنظيف المكيف مدة خمسة أعوام تقريبا.

ويقول، "إذا كان تصريف الرطوبة المتكثفة سيئا فإن الهواء الذي ينبعث من المكيف سيكون رطبا، ما يعني أن رطوبة الهواء تزداد. وهذا لا يحصل عندما يعمل المكثف بصورة طبيعية".

ويضيف، يجب أن يكون الفرق في درجة حرارة الهواء خارج المنزل وداخله بحدود سبع درجات لا أكثر. كما يجب تركيب مكيف الهواء بطريقة لا يكون فيها تيار الهواء المنبعث منه موجها بصورة مباشرة نحو مكان جلوس الشخص أو موضع نومه. ولا ينصح من يعاني من ضعف المناعة باستخدام مكيف الهواء.