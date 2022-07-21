مصر.. إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء العام الدراسي الجديد

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول للعام الدراسي الحالي للشعبتين العلمية والإدبية الأسبوع الأول من أغسطس.

وأضاف وزير التعليم، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بعد اعتماده مباشرة.

بدء العام الدراسي الجديد

من جهة اخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 على أن ينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ستكون 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.