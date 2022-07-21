شاهد.. انزلاق مرعب لسيارة إسعاف يتسبب بكارثة إنسانية

المصدر: البيان

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فقد قائد سيارة إسعاف السيطرة عليها ما أدى إلى مقتل أربع أشخاص في حادث مؤلم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث المروع يظهر سيارة إسعاف تسير بطريقة جنونية وقائدها فاقد السيطرة عليها نهائياً عند أحد النقاط الأمنية في مستشفى بالهند ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص بينهما المريض.

وقُتل في الحادثة التي وقعت في ولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند، 4 أشخاص، هم 3 أشخاص كانوا على متن سيارة الإسعاف (مريض ومرافقان)، موظف المنشأة.

وكانت سيارة الإسعاف تسير بسرعة كبيرة، مما اضطر حراس حاجز أمني إلى إزالة الحواجز المعدنية الموضوعة في الطريق، تمهيدا لمرورها، لكنها أثناء ذلك انزلقت بسبب الشارع المبلول، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على المنطقة. وفقا لسكاي نيوز.

وبينما تمكن الموظف الأول من تلافي السيارة المسرعة، فشل الآخر رغم محاولته الفرار.

وذكرت تقارير صحفية أن الموظفين ذهبوا نحو إزالة الحواجز بعدما صفارات الإنذار التي تأمر بإزالتها.

وطال أثر الاصطدام المروع كاميرا المراقبة التي اهتزت وتغير لونها أيضا إلى الأحمر من شدة الارتطام.