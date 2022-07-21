حادث مروع يودي بحياة 8 أشخاص في الجزائر

المصدر: البيان

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توفي 8 أشخاص اليوم الخميس في حادث مروع جراء اصطدام حافلة بسيارة سياحية ببلدة تلموني في الجزائر.

وحسب بيان الحماية المدنية، الحادث وقع إثر اصطدام بين حافلة وسيارة سياحية، بدائرة مصطفى بن براهم بلدية تلموني، بولاية سيدي بلعباس. وفقا لتلفزيون النهار.

وجاء في ذات البيان، أن الحادث وقع على الساعة 5 و28 دقيقة بالطريق الوطني 92 ببلدية تلموني.

من جهتها سخرت الحماية المدنية 6 سيارات و3 شاحنات إطفاء.

وفي نفس السياق، قامت مصالح الدرك الوطني بمعاينة مكان الحادث الذي أودى بحياة 8 أشخاص وتسهيل حركة المرور.