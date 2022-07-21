طريقة احتيال جديدة لسرقة الأموال من أجهزة الصراف الآلي بإسبانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نبهت السلطات الامنية بإسبانيا في الأيام الأخيرة إلى عملية احتيال جديدة لسرقة الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وتعرف بعملية احتيال “الفتحة التي تم التلاعب بها” التي يخدع بها اللصوص ساحبي الأموال حتى يغادر العميل معتقدا أن الجهاز لا يعمل ومعطل ليتمكن اللصوص من استخراج الأموال لاحقا.

طريقة عمل اللصوص بسيطة. وبحسب الحرس المدني الإسباني، فإن اللصوص يضعون فتحة زائفة أمام فتحة الصراف الآلي الحقيقية. وفي بعض الأحيان، يضع المحتالون بعض الغراء بحيث تعلق الأوراق النقدية في “الفخ” عندما يغادرون ولا تصل أبدا إلى أيدي أصحابها، بحسب ما نقل موقع "إسبانيا بالعربي".

كما أوضح الحرس المدني، فإن رد الفعل الأكثر شيوعا للضحايا هو عادةً ترك بضع دقائق تمر، وبعد العجز عن سحب الأموال، المغادرة لتجربة حظ أفضل في أجهزة الصراف الآلي الأخرى. في تلك اللحظة، ينتهز المحتالون الفرصة للإسراع وسحب المال بأنفسهم.

لتجنب السرقة، يوصي الحرس المدني باتباع سلسلة من الخطوات، أولها هي عدم استخدام أجهزة الصراف الآلي عند أدنى شك في إمكانية التلاعب به والبحث عن جهاز آخر.

إذا كنت قد استخدمتها بالفعل ولم تستلم المال، يقترح الحرس المدني عدم مغادرة المنطقة أو الاتصال بالبنك أو الاتصال بخدمة عملاء البطاقة للإبلاغ عما حدث.