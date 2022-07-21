أطول برج في أفريقيا بعاصمة مصر الإدارية الجديدة قارب على الانتهاء.. فيديو

المصدر: البيان

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قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن أعمال بناء البرج في عاصمة مصر الإدارية الجديد قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه يتكون من 78 طابقا.

ولفتت إلى أن البرج الجديد سيكون أيقونة معمارية في العاصمة الإدارية لمصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن البرج يمثل جزءا من مشروع إنشائي ضخم تنفذه الصين لبناء عاصمة مصر الإدارية في الصحراء.

ولن يكون البرج هو الوحيد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، التي ستضم 19 برجا آخر في المركزي الاقتصادي للعاصمة.

أطول برج في أفريقيا بعاصمة مصر الإدارية الجديدة قارب على الانتهاء.. فيديوhttps://t.co/uoxZwOMHEE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Zasuw2ZBqg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 21, 2022