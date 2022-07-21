مزرعة تستخدم السمك والضوء الأزرق لإنتاج الخضار

المصدر: (دبي - نهى حوا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنتج شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في هونغ كونغ خضراوات ورقية بنظام استزراعي نباتي سمكي حائز براءة اختراع، وتتحكم بحجم أوراق الخضراوات، باستخدام أطوال موجية مختلفة من الأضواء، حيث تمكنت، أخيراً، من إنتاج أوراق ريحان كبيرة، وتلك الأوراق من الكبر بحيث تغطي وجه إنسان.

تنقل شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، غوردون تام قوله: «إن المزرعة العمودية الداخلية محمية من الآفات والتلوث، لا تستخدم التربة مع حد أدنى من المياه. كما تسمح البيئة المسيطر عليها داخلها بتوجيه شكل نباتاتها وحجمها. كذلك، من خلال الاستخدام الفعَال للمساحة المحدودة، تسهم تلك المزارع في خفض انبعاثات الكربون». وفي مستودع صناعي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع في منطقة تاي بو، تزرع شركة «فارم 66» حالياً النباتات على أرفف مكدسة تحت مصابيح «ليد»، وتنظر لتوسيع إنتاج تكنولوجيا الزراعة الذكية واستكشاف طرق لتنمية المحاصيل في بيئات قاسية.