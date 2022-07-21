اكتشاف مدينة ناتونيا في العراق

المصدر: (البيان - وكالات)

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اكتشف علماء الآثار العراقيون والألمان في كردستان العراق أنقاض مدينة ناتونيا القديمة، التي كانت قلعة جبلية كبيرة لمملكة الديابيين (حديابين)، التابعة للأمبراطورية الفرثية.

ويقول مايكل براون الباحث العلمي في جامعة هايدلبرغ الألمانية، أحد أسماء هذه المدينة هو «ناتونيساروكيرتا»، وهو اسم مزيج من اسم الملك «ناتونيسار» وتسمية القلعة باللغة الفارسية القديمة. وهذه التسمية تتوافق تماماً مع المدينة التي درسناها، حسب «روسيا اليوم».

وكانت مملكة أديابين واحدة من الدول القديمة التي كانت قائمة في شمال بلاد ما بين النهرين (العراق حالياً) في النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد. كانت في البداية تابعة للإمبراطورية الآشورية، ولكن في القرن الثاني قبل الميلاد أصبحت تابعة للمملكة البارثية لغاية غزو جحافل الإمبراطورية الرومانية لأديابين.

ويشير براون، إلى أن الجدال بين المؤرخين يدور حول مكان وجود مدينة تسمى ناتونيا أحد حصون الأديابين الكبيرة، وما إذا كانت موجودة من حيث المبدأ. لأن الإشارات الوحيدة التي عثر عليها كانت على العملات المعدنية الفريدة التي عثر عليها في عام 1955 في مدينة نصيبس الأرمنية القديمة، التي كانت لفترة طويلة تحت حكم حدياب.