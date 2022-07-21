الهند تعيد الفهود إلى أراضيها بعد 70 عاماً على اختفائها

المصدر: (البيان - أ ف ب)

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أعلنت الهند الأربعاء أنها ستعيد الفهود إلى أراضيها بعد اختفائها من البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، بفضل اتفاقية مع ناميبيا التي ستسلمها مجموعة أولى تضم ثمانية منها الشهر المقبل.

وتعمل الهند على هذا المشروع منذ عام 2020، عندما أذنت المحكمة العليا في البلاد بإدخال الفهود الأفريقية على أساس تجريبي في «موقع اختير بعناية».

وتم الإعلان رسمياً عن انقراض الفهد الآسيوي في الهند منذ عام 1952. وستسمح الاتفاقية الموقعة الأربعاء في نيودلهي بإدخال الفهود الأفريقية إلى حديقة وطنية في ولاية ماديا براديش (وسط)، كجزء من فعاليات الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند في 15 أغسطس.

والفهد هو الحيوان اللاحم الوحيد الذي انقرض في الهند، ويرجع ذلك أساساً إلى الصيد وفقدان موائله الطبيعية. ويُعتقد أن المهراجا رامانوج براتاب سينغ ديو قتل الفهود الثلاثة الأخيرة في البلاد في أواخر أربعينيات القرن العشرين.

واختيرت حديقة كونو بالبور الوطنية كمسكن جديد للفهود بسبب وفرة الفرائس والأراضي العشبية فيها.