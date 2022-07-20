«نام» الكورية تزمع بناء نافورة تضاهي نظيرتها بدبي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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توفر أماكن دبي السياحية تجارب ترفيهية فريدة للزوار الذين يعاودون التوافد إليها مرة تلو الأخرى، بحيث أصبح بعضها معلماً يتغنى به الساعون إلى تنشيط السياحة في بلدانهم، كعرض «نافورة» دبي الشهير الذي يقدم تجربة بصرية مذهلة على أنغام الموسيقى الحية وسط موقع «برج خليفة» المميز، جاذباً ملايين السياح كل عام.

وأفادت مجلة «هابس» الكورية أن منطقة «نام» وسط دايغو بكوريا الجنوبية تأمل في بناء عرض نافورة يضاهي عرض النافورة الشهير في دبي والذي يجذب الملايين سنوياً، بأمل أن تسهم النافورة في تنشيط المنطقة السياحية التي لا تضم حالياً سوى عدد قليل من عربات الطعام، بعد إعادة افتتاحها للجمهور لأول مرة منذ 30 عاماً العام الماضي.

ووفقاً للمجلة، يعد عرض النافورة أحد أهم عوامل الجذب في المدينة، ويعتبر أحد أفضل ثلاثة عروض للنافورات في العالم، حيث تصل المياه المتمايلة المنطلقة من النافورة مع الأضواء والموسيقى المصاحبة إلى ارتفاع 50 طابقاً.

ونقلت المجلة ما أفادت به صحيفة «كوجي» من أن منطقة «نام» تدفع باتجاه بناء المشروع في رصيف استصلاح يونغهو الذي يوفر كخلفية جسر غوانغان ذات المناظر الخلابة.

وقد حدد عمدة المنطقة، أوه أيون تايك، أعمال الاستصلاح المطلوبة لنجاح الخطة كتمديد ترام أوريوكدو من «إل جي مترو سيتي» إلى الرصيف.

يذكر أن الرصيف موطن سفينة تدريب لطلاب جامعة «بوكيونغ» الوطنية التي ترسو هناك بالإضافة إلى عمليات إحدى شركات السفن السياحية.