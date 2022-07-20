توضيح مهم من المديرية العامة للجوازات بالسعودية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للمواطن السعودي بعد تجديد جوازه، السفر بالجوازين القديم والجديد، عند اللزوم، خصوصاً في حال وجود تأشيرة سارية على الجواز القديم.

وجاء تأكيد «الجوازات» السعودية بعد استفسار أحد المغردين على توتير بحسب صحيفة عكاظ، حيث أفاد بإتمامه إجراءات تجديد جواز سفره واستلامه، إلا أن لديه تأشيرة سارية المفعول على جوازه القديم، وجاء رد «الجوازات» بقولها: «عند تجديد جواز السفر تتم إعادته لصاحبه بعد الاطلاع عليه، ويمكنك حمل جوازي سفر عند سفرك في حال تطلب الأمر ذلك».

ويتم استلام جواز السفر المجدد بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لتقديم الخدمة، علماً أنه يتطلب حجز موعد مسبق، ويمكن طلب إيصاله عبر البريد السعودي.

يذكر أن خطوات إيصال الجواز عبر البريد السعودي بعد تجديده آليا من منصة «أبشر» كالتالي: إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة «أبشر» وتسليمه لموظف البريد، إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، وضع الجوار القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، وبعد ذلك سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي (سُبُل).