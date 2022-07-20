حقيقة وجود رمانة محنطة عمرها آلاف السنين في قبر توت عنخ آمون

المصدر: أ ف ب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة زعموا أنها لرمانة محنطة وجدت في قبر الفرعون توت عنخ آمون.

ويبدو في الصورة حبة رمان لونها مائل إلى البني. وجاء في التعليق المرفق "حبة رمان محنطة عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون".

وبدأ انتشار هذه الصورة في العام 2019 وما زالت تحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وصدقها كثيرون.

إلا أن الادعاء بأن الصورة تعود لحبة رمان محنطة لا أساس له من الصحة.

وبمعاينة الصورة يظهر أنها عبارة عن إناء على شكل حبة رمان مصنوع من العاج ومعروض في المتحف المصري. والبحث عن الصورة باستخدام محركات البحث يرشد إليها منشورة على مواقع على الإنترنت مع تعليقات تشير إلى أنها لإناء قديم مصنوع من العاج يعود للملك توت عنخ آمون وموجود في المتحف المصري.

وفي حديث الى وكالة "فرانس برس"، نفت المديرة العامّة للمتحف المصري صباح عبد الرازق ما يتم تداوله في المنشورات على أن حبة الرمان هذه محنطة.

وقالت إن ما يظهر في الصورة هو "إناء في شكل حبة رمان مصنوعة من العاج باللونين البني والرملي وارتفاعه ثمانية سنتيمترات".

وأضافت أن هذا الإناء "عثر عليه ضمن مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ أمون في وادي الملوك بمحافظة الأقصر"

وتابعت: "للإناء فتحة علوية مسننة وجسم منتفخ، وبدت عليه في الماضي زخرفات لكنها محيت مع مرور الزمن".

ولفتت إلى أن المصريين القدماء صنعوا نماذج فنية مثل الأواني والمزهريات في شكل حبات الرمان من مواد أخرى غير العاج، ومنها الفضة.