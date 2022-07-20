دبّ ظريف يمارس "ألعاب الخفة" على نمط "كونغ فو باندا".. فيديو

المصدر: البيان

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لاقى فلم الأنيميشن "كونغ فو باندا" من إنتاج "ديزني" رواجا واسعا بين عشاق السينما، حيث يجسد شخصية البطل دب من نوع "الباندا" الصيني، يمارس فيه الفنون القتالية الشهيرة "الكونغ فو"، وهو مستوحى من القصص الشعبية للفلكلور الصيني.

انتشر مقطع لدب من نوع "دب القمر" في حديقة حيوانات، حيث بدا أن الحيوان قد تابع الفيلم وحفظ حركاته عن ظهر قلب.

وقام الدب بمداعبة العصا بيده بشكل بهلواني وكأنه لاعب سيرك متمرس، ورغم أنها أفلتت منه عدة مرات، ولكنه أبى إلا أن يحقق "شرف المحاولة" للترفيه عن المتفرجين.