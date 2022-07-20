أغلى أنواع البيض في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد البيض مادة أساسية في غذاء الإنسان كونه مصدرا مهما للبروتينات والكالسيوم وفيتامين د.

وتختلف القيمة الغذائية وتكلفة البيض حسب نوع الطيور. "يبوتنيك" رصدت قائمة بأغلى أنواع البيض في العالم:

بيض النورس

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية، فإن تكلفة البيضة الواحدة من نوع طائر النورس تبلغ نحو 10 دولارات أمريكية، ويتواجد هذا النوع من الطيور في بيئات مختلفة، ولكن يعتبر بيضها سلعة نادرة ومتوفر لمدة 4 أسابيع فقط في السنة.

بيض الديك الرومي

ونادرا ما يتم بيع هذا البيض تجاريا، لأن هذا النوع من الطيور يستغرق وقتا طويلا لوضع البيض، وعندما يحدث ذلك فإنها تضع زوجين من البيض فقط، يصل ثمن 15 بيضة ديك رومي إلى نحو 37.5 دولار أمريكي، وطعمه مشابه لبيض الدجاجة، ولكنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية.

بيض السمان

يمكن أن تكلف 15 بيضة من طائر السمان نحو 5 دولارات، وتتواجد طيور السمان في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتضع بيضا صغيرا جدا، وهو غني بالحديد، وطعمه مشابه إلى حد ما لبيض الدجاجة، ويتم طهيه في ثوان.

بيض الإيمو

يبلغ ثمن بيضة واحدة من طائر الإيمو نحو 25 دولارا أمريكيا، وتتواجد تلك الطيور في قارة أستراليا، وتتميز بضخامة حجمها، كما وتنتج بيضا كبير الحجم صالحًا للأكل، حيث يعتبر مذاقه فريدا من نوعه.

بيض البط

يمكن أن تكلف 15 بيضة بط نحو 12.5 دولار أمريكي، وتعيش طيور البط في أماكن مختلفة حول العالم، ويعتبر حجم بيضها أكبر بكثير من بيض الدجاج، ويوجد غالبا في أسواق المزارعين.