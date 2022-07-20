تمساحان يلتهمان عجوزاً في فلوريدا

المصدر: البيان

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اِلتهم تمساحان امرأة مسنة سقطت في بركة بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أفاد بأن المرأة سقطت في بركة في "بوكا رويال جولف آند كونتري كلوب" المليئة بالتماسيح بالقرب من منزلها، وقام اثنان من التماسيح – أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام – بمهاجمتها بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم قاما بالتهامها قبل أن تتمكن من الهرب.

في غضون ذلك، قام الصيادون من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بإخراج التمساحين من البركة، بينما لم يتم تحديد هوية العجوز، التي توفيت في مكان الحادث.