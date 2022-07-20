قطار إسباني يعبر بركابه وسط جحيم غابة مشتعلة.. فيديو

المصدر: البيان

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شعر ركاب مر قطار إسباني، كان في طريقه من العاصمة مدريد إلى فيرول بإسبانيا، في قلب حريق مشتغل في إحدى الغابات، أول أمس الإثنين، ما أشعر ركابه بالخوف. بالخوف أثناء مرورهم

وتفاجأ الركاب بحريق لدى مرور القطار بمقاطعة زامورا الشمالية الغربية، وقام فرانسيسكو سيوان، أحد ركاب القطار، بتوثيق الحرائق بهاتفه النقال ونشر تغريدة لاحقاً قال فيها إن الركاب عانوا من "لحظات ذعر" عندما توقف القطار أمام ألسنة اللهب، وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".

وتابع قائلاً "بعد بضع دقائق، واصل القطار رحلته".

يذكر أن أكثر من 30 حريقاً في الغابات حول إسبانيا أدت إلى إجلاء الآلاف من الأشخاص وتسبب في إتلاف حوالي 220 كيلومتراً مربعاً من الغابات والغطاء النباتي.