روبوتات قائمة على البكتيريا لمحاربة السرطان

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق من العلماء روبوتات مجهرية يتم التحكم فيها مغناطيسياً تقتل السرطان، حيث تنتشر «الآلات الصغيرة» حول الأورام وتطلق حمولة من أدوية العلاج الكيميائي. وعمل العلماء في قسم الذكاء الطبيعي في معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية على دمج الروبوتات مع علم الأحياء من خلال تزويد بكتيريا الإشريكية القولونية بمكونات اصطناعية لبناء روبوتات هجينة بيولوجية، حسب «روسيا اليوم». ويمكن لجيش من البكتيريا «الهجينة البيولوجية» هذا، أن «يشن الحرب» على الخلايا المريضة، تاركاً الأنسجة السليمة وشأنها، ويمكنه إحداث ثورة في علم الأورام.

وأوضح المؤلف الأول بيرغول أكولوغلو، طالب الدكتوراه في معهد ماكس بلانك في شتوتغارت: «تخيل أننا نقوم بحقن مثل هذه البكتيريا القائمة على الروبوتات الصغيرة في جسم مريض السرطان. وباستخدام المغناطيس، يمكننا توجيه الجزيئات بدقة نحو الورم. وبمجرد أن يحيط عدد كاف من الروبوتات الدقيقة بالورم، فإننا نوجه الليزر إلى الأنسجة وبذلك نطلق الدواء».

وتابع: «الآن، لا يتم تحفيز الجهاز المناعي على الاستيقاظ فحسب، بل تساعد الأدوية الإضافية أيضاً في تدمير الورم».

وقال المؤلف المشارك البروفيسور الدكتور ميتين سيتي، في الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances: «الروبوتات الميكروية الحيوية القائمة على البكتيريا ذات الوظائف الطبية يمكن أن تحارب السرطان بشكل أكثر فاعلية».