تطور جديد حول جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تطور جديد حول جثمان الصيدلي المصري الذي قتل في السعودية على يد سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل بها، أكدت وزارة القوى العاملة المصرية أن الجثمان سيصل فجر غد الأربعاء.

وكشفت الوزارة أن جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي، سيصل في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر غد الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي ، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم MS650 والتي تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض في تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه تم إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، حيث قامت القنصلية العامة بالرياض بتوجيهات من السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض بتذليل كافة العقبات نحو إنهاء إجراءات شحن الجثمان ، حيث تعذر إصدار تأشيرة الخروج النهائي للجثمان لعدم وجود جواز السفر الخاص بالصيدلى والذي يرجح أن يكون داخل مقر الصيدلية والتي تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة ولا يمكن فتحها .



وأشار الملحق العمالي إلي أن السفير أصدر توجيهاته باستخراج وثيقة سفر عاجلة وإرسالها إلى مدينة سكاكا على متن أول طائرة مغادرة الرياض إلى مدينة سكاكا، فضلا عن شحن الجثمان على نفقة الدولة تقديراً لظروف الوفاة.