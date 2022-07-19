كواليس لقاء فريد الديب وأسرة قاتل نيرة أشرف..هل ينقذه من الإعدام؟

المصدر: البيان

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التقى لقاء المحامي فريد الديب مع أسرة الطالب محمد عادل قاتل الفتاة نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة في مصر ، والذي استمر لعدة ساعات، حيث تناول اللقاء عدة نقاط هامة لوضع اللمسات النهائية لتقديم الطعن على حكم الإعدام الصادر في شأن المتهم بمحكمة النقض بالقاهرة.

تسجيلات ورسائل بين نيرة أشرف والقاتل

ونشر موقع "صدى البلد" المصري كواليس اللقاء ، حيث قدمت أسرة الشاب المتهم بارتكاب جريمة قتل الفتاة "نيرة" أسطوانه مدمجة وفلاشه تحوي رسائل وسكرينات وتسجيلات بين الفتاة الضحية وأسرتها من جهة والشاب المتهم في القضية من جهه أخرى.

كما أعدت أسرة المتهم القاتل ملفاً كاملاً يشمل نسخة رسمية كاملة من تفاصيل حكم الإعدام على المتهم وطباعة صور كارنيهات وأوراق توثق شخصية المتهم والذي يعد طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة والابن العائل والأكبر لأفراد أسرته.

البعد النفسي

وكشفت مصادر مقربة من أسرة القاتل أن المحامي "الديب" ناقش أفراد أسرة الشاب المتهم حيال الدوافع الأساسية والضغوطات النفسية والعصبية التي أوقعته في معترك ارتكاب الجريمة انتقاما من الفتاة الضحية ومراجعة حيثيات وأسباب تعرضه للضغوطات من جانب أسرة الفتاة الضحية.

رسائل تهديد من نيرة أشرف للقاتل

وكشف أحمد حمد محامي الشاب "محمد عادل " أنه تحصل على الايميل الخاص بالمتهم وبياناته يوم جلسة النطق بالحكم النهائي بمحكمة جنايات المنصورة لافتا أن الايميل الخاص بهاتف المتهم والذي اختفي يوم الحادث قد تحصل منه على مقاطع تسجيلية تحوي صوتيات ورسائل تهديد ووعيد من الفتاة الضحية وأفراد أسرتها قبيل وقوع حادث القتل أمام أبواب جامعة المنصورة.

وأضاف أنه لا يمانع التعاون مع "فريد الديب" يكونه قدوة ومخضرم قانونيا في قضايا الرأي العام مشيرا بقوله "محمد عادل موكلي ظلم واستغل معنويا ونفسيا وماديا من الفتاة الضحية وأفراد أسرتها ".

في السياق نفسه كشف محمد عمارة خال المتهم محمد عادل أن الأسرة بدأت في إجراءات تفويض المستشار القانوني أحمد حمد للتعاون مع المحامي فريد الديب للبدء في إعداد مذكرة الطعن علي حكم إعدام المتهم بمحكمة النقض بالقاهرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشف خال المتهم أن الظروف النفسية للأسرة وخاصة والدة المتهم وشقيقيه عصيبة موضحا بقوله بقوله "نسعي لإبقاءه علي قيد الحياه بتخفيف العقوبة إلي السجن على اقصى تقدير".

وأوضح أن هناك تواصلاً كاملاً بين مكتب الديب للاطلاع علي صورة رسمية كاملة من ملف القضية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعم المتهم.