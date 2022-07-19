مطعم دنماركي يحصد جائز أفضل مطعم في العالم

المصدر: أ ف ب

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حصد مطعم "جيرانيوم" الدنماركي المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لهذه السنة، فيما لم تستحوذ مطاعم فرنسا سوى على حصة ضئيلة من التصنيف.

وكان مقرراً تنظيم الاحتفال في موسكو، إلا أنه نُقل إلى لندن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير. ولم تشمل القائمة أي مطعم روسي.

وجيرانيوم الذي يتولى إدارته الشيف راسموس كوفود في كوبنهاغن وهو ثاني مطعم دنماركي يفوز على التوالي، خلفاً لـ"نوما" الذي حصل على المركز الأول العام الفائت.

وحاز مطعم "سنترال" في ليما عاصمة البيرو المركز الثاني في القائمة التي أنشأتها مجلة التجارة البريطانية "ريستورنت" عام 2002.

وحصد المطعمان الإسبانيان "ديسفروتار" في برشلونة و"ديفركسو" في مدريد المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وعام 2016، أصبح "جيرانيوم" الذي تستند فكرته إلى الطبيعة، أول مطعم في الدنمارك يحصل على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان.

وفازت الكولومبية ليونور إسبينوزا بلقب "أفضل طاهية في العالم" فيما احتل مطعمها "ليو" المركز الثامن والأربعين في القائمة.

ورغم الشهرة التي يتمتع بها المطبخ الفرنسي، إلا أن ثلاثة مطاعم فقط، تقع كلها في باريس، برزت في القائمة، إذ حصل "سبتيم" على المرتبة 22 فيما جاء "لو كلارانس" في المركز 28 و "أربيج" في المرتبة 31.

ويتولى اختيار القائمة 1080 خبيرا مستقلا في الطهي من بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب المطاعم يفيدون بتجاربهم طيلة الأشهر الثمانية عشرة السابقة، وتجري عملية الاختيار برعاية المجلة.

ويوزّع الخبراء على 27 منطقة مختلفة في العالم لكل منها 40 ناخباً، ويستطيع كل خبير التصويت لعشرة مطاعم بما فيها ثلاثة أقله خارج منطقته.

وغالباً ما يتعرّض هذا التصنيف الذي يأتي برعاية عدد من العلامات التجارية إلى انتقادات شديدة بخاصة من طهاة فرنسيين يعتبرون أنّه يعتمد المحاباة في اختياراته وتنعدم الشفافية فيه.

وسنة 2015، أنشأت مجموعة من الفرنسيين واليابانيين والأميركيين الذين ينتقدون هذا التصنيف، لائحتهم الخاصة "لا ليست" التي تضم أفضل ألف مطعم في العالم.