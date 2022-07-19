شاهد بالفيديو.. رجل ينجو بأعجوبة من الموت دهساً بالقطار

المصدر: البيان

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نشرت هيئة السكة الحديدية في الهند مقطع فيديو يوثق نجاة رجل من الموت بأعجوبة بعدما علق على سكة القطار الذي كان على بعد ثوان فقط من المرور بإحدى المحطات، وتمكن رجلان يعملان في وحدة الحماية من إنقاذ الرجل في لحظة حاسمة.

وأظهر الفيديو مرور القطار على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعني أن التأخر للحظات في تقديم المساعدة كان سينتهي بفاجعة في الخامس عشر من يوليو الجاري.

وكان الرجل يحاول أن يصعد من السكة الحديدية إلى الرصيف في محطة "بورام" بمدينة بنغالورو، جنوبي الهند، لكنه عجز عن ذلك، بحسب موقع "إنديا إكسبريس".

وتنبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية في المحطة إلى الرجل الذي علق على السكة الحديدية، فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادما بسرعة.

ونشرت هيئة السكة الحديدية مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة على حسابها في موقع تويتر، مشيدة بالعنصرين اللذين لعبا دورا كبيرا في عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين.

وحظي الفيديو بإعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وسط دعوات إلى تكريم عنصري حماية السكك الحديدية، لأنهما قاما بعمل "بطولي".

وحثت الهيئة، المسافرين، مرارا، على عدم عبور السكة الحديدية، نظرا للمخاطر الكبيرة، موصية بالتنقل عبر الأماكن المخصصة لذلك.