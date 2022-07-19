بالصور.. حادث مأساوي يودي بحياة 22 مصرياً على الطريق الصحراوي

المصدر: البيان

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لقي 22 مصرياً مصرعهم اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي جراء حادث اصطدام بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوي، ونتج عن ذلك سقوط عدد كبير الجرحى والضحايا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.

وأسفر الحادث عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، حيث يتوجه المحافظ حاليا إلى مستشفى ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان على توافر الرعاية الصحية اللازمة.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين، وجارى حصر عدد الضحايا ومعظمهم متوفيين وجميعهم من محافظات جنوب الصعيد بحسب مصادر بالإسعاف، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.‏

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، حيث انتقل المحافظ علي الفور في الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول والتعرف على الأسباب الاولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الاسعاف لموقع الحادث.

رافق المحافظ عدد من قيادات مديرية الامن واللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي ودكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ودكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف.