زفاف يتحول إلى مأتم.. مصرع 18 امرأة وفقدان العشرات بغرق مركب في باكستان

المصدر: وكالات

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لقيت 18 امرأة على الأقلّ مصرعها في حين لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء غرق مركب في نهر السند في باكستان.

وأفادت السلطات الباكستانية بأنّ مركباً على متنه 100 شخص من نفس العائلة كانوا متوجّهين إلى حفل زفاف غرق في نهر السند، أمس الاثنين، ممّا أسفر عن مصرع 18 امرأة على الأقلّ في حين لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

من جهته قال الشرطي محمد حماد لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «غالبية الغرقى هم من النساء» لأنّ «معظم الرجال يُحسنون السباحة». وأضاف أنّ «عدد القتلى مرشّح للارتفاع».

ويستخدم معظم سكان الأرياف في باكستان القوارب للتنقّل لا سيّما وأنّها أرخص ثمناً من وسائل النقل البرّي. لكن مع ذلك، فإنّ طبيعة المجتمع المحافظ في باكستان تثني النساء عن تعلّم السباحة.

وقال رنا كاشف محمود المتحدث باسم إدارة مقاطعة صادق آباد إنّ الحادث أسفر عن غرق 18 امرأة .. بينما نجا ما بين 25 إلى 30 شخصاً .. لافتا إلى فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.