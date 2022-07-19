الصين توافق على تسويق أول قلب اصطناعي ذي حقوق ملكية فكرية مستقلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الصين على تسويق أول قلب اصطناعي "نظام مساعدة البطين الأيسر القابل للزرع HeartCon"، الذي يملك حقوق ملكية فكرية مستقلة تمامًا تم تطويره بواسطة شركة تايشين للتكنولوجيا الفضائية المحدودة بتيانجين يوم 13 يوليو الجاريز

وتعد أجهزة المساعدة البطينية العلاج الأكثر فعالية لفشل القلب باستثناء زراعة القلب، بحسب وكالة "شنخوا".

يذكر أن شركة تايشين للتكنولوجيا الفضائية المحدودة طورت هذا النظام باستخدام التكنولوجيا المتراكمة في قطاع الصواريخ والفضاء على مدار الخمسين عاماً الماضية، وتبنى تقنية تعليق السوائل المغناطيسية.

ويتميز القلب الاصطناعي بخصائص الحجم الصغير والوزن الخفيف وارتفاع درجة الحرارة المنخفضة وانحلال الدم الجيد والجودة المستقرة.