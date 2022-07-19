دبان يقتحمان منزلاً في كاليفورنيا ويتناولان الكعك

المصدر: (دبي ــ البيان)

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في حادثة مثيرة للدهشة، شاركت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقطع فيديو لدبين اقتحما منزلها، وتناولا الكعك الموجود على طاولة المطبخ.

وقالت أليس تيلور، إنها سمعت ضجة في مطبخها، ليتبين لها أن دبين اقتحما منزلها عن طريق النافذة، حسب «سكاي نيوز». وأَضافت تايلور: إن الحيوانات أكلت علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ، حسبما نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء. وأوضحت صاحبة المنزل أن الحيوانين أصدرا أصواتاً عالية، وغادرا في ما بعد من نفس النافذة التي دخلا البيت عبرها، مضيفة أن هذه المرة الثانية التي تدخل فيها الحيوانات لمنزلها.

وشاركت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن الشهر الماضي، صوراً لدب اقتحم منزلاً، وأجبر العائلة على التجمع في غرفة واحدة، قبل أن يتمكن حارس المنزل من إقناعه على الخروج.