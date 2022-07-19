بريماتو.. هجين من الباذنجان والطماطم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تطورت تقنية التطعيم في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولم يعد مستغرباً مشاهدة أكثر من منتج غذائي في نبتة واحدة.. فنبتة الـ«بوماتو» أو الـ«طمطاطو» تنتج عن تطعيم الطماطم والبطاطس، وهي تقنية تجعل إنتاج الأغذية أكثر كفاءة حسب العلماء، حيث إنها تزيد من كمية المحاصيل التي يمكن إنتاجها على قطعة الأرض أو في بيئة حضرية صغيرة المساحة.

يذكر موقع «بهاسكرليف» الهندي أن علماء المعهد الهندي لأبحاث الخضر في فاراناسي نجحوا العام الماضي في تطوير نبات الـ«بوماتو» المطعمة من الطماطم والبطاطس، وكلاهما من الفصيلة الباذنجانية، في نبتة واحدة، ومنذ ذلك الحين كانوا يحاولون تحسين الجودة وزيادة الكمية، فنجحوا الآن في تنمية الباذنجان مع الطماطم في نبتة مطلقين عليها «بريماتو»، ويعملون حالياً على تنمية الفلفل الحار مع الباذنجان في نبات الـ«بريماتو».

قال العالم في المعهد، أنانت كومار إن الأمر استغرق خمس سنوات من البحث، مضيفاً: «كل نبتة من بوماتو يمكنها إنتاج نحو كيلوغرامين من الطماطم و600 غرام من البطاطس».