عودة «تيانتشو3» من المحطة الفضائية الصينية

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أعلنت هيئة التحكم ببرنامج الرحلات الفضائية الصينية أن مركبة «تيانتشو3» انفصلت عن المحطة الفضائية الصينية، وعادت باتجاه الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة «يوم الأحد 17 يوليو الجاري، وفي تمام الساعة 10:59 بتوقيت بكين (05:59 بتوقيت موسكو)، انفصلت مركبة «تيانتشو3» عن المحطة الفضائية الصينية وتوجهت نحو الأرض، المركبة بحالة جيدة، وقريباً ستدخل الغلاف الجوي للأرض، وسيتم التحكم بحركتها من المحطات الأرضية الصينية»، حسب «روسيا اليوم».

وأشار البيان إلى «أن الصين تخطط لإطلاق وحدة جديدة لتضمها إلى محطتها المدارية، ومن المفترض أن تجري عملية الإطلاق في 24 يوليو الجاري، وباستخدام صاروخ صيني من نوع CZ-5B».

وكانت الصين قد أطلقت مركبة «تيانتشو3» نحو محطتها المدارية في 20 سبتمبر 2021، وحملت هذه المركبة إلى المحطة الطعام والوقود وبزات الفضاء للرواد الذين ذهبوا إلى المحطة على متن مركبة شنتشو13 وبقوا هناك 6 أشهر تقريباً.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن المحطة المدارية من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء.