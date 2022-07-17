شاهد.. مصري يخرج الأفيون بدل التذكرة أمام مدير الأمن

المصدر: البيان

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في فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على صفحات المواقع الاجتماعية في مصر أخرج مصري مخدر الأفيون بدل التذكرة أمام مدير الأمن.

وكان أحد القيادات الأمنية يجري عملية فحص روتينية بمحطة للقطار عندما شاهد الرجل متلبساً بالأفيون.

وكشف الفيديو مسؤولا أمنيا وهو يطلب من أحد الركاب إظهار تذكرة القطار، قبل أن يتفاجأ بقطعة من مخدر الأفيون داخل محفظته الشخصية، مما جعله يأمر باعتقاله والتحقيق معه.

وجرى تداول هذا المقطع على نطاق واسع بين ناشطي المواقع الاجتماعية في مصر، وهو ما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقته.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الأحد: "رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لأحد السادة مديري الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، والعثور على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص حال استعلامه منه عن تذكرة القطار".