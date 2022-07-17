كلاب تنهش امرأة حتى الموت

المصدر: وكالات

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نهشت كلاب،سيدة بريطانية تبلغ من العمر 43 عاماً، كانت تربيها وتعتني بها،فيما أصيب شخص آخر أثناء محاولته تخليصها من الكلاب.

وقع الحادث في بلدة روثرهام جنوب مقاطة يوركشاير شمالي بريطانيا، حيث هرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان، لكنها أخفقت في إنقاذ حياة السيدة، بينما يخضع الشخص الآخر للعلاج في المستشفى، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وأصدرت الشرطة البريطانية بياناً توضيحياً حول الحادثة أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً بشأن هجوم كلاب على رجل وسيدة، وبعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الهجوم، وجدت امرأة ورجلاً مصابين بجروح خطيرة، إلا أن المرأة فارقت الحياة نتيجة الإصابة البليغة.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن هناك كلبين كانا في المنزل، ولم يكن أي منهما ينتمي إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة وتحديداً من فصيلة «أمريكان بيلي»، وهي تعتبر فصيلة غير شرسة.

يذكر أن التقارير الصادرة عن جمعية سلوك الكلاب والقطط في بريطانيا تشير إلى حدوث زيادة بنسبة 54 % في هجمات الكلاب بين عامي 2020- 2021 .