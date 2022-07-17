اكتشاف نادر في أعماق البحر الأحمر

المصدر: البيان

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نجح باحثون في مدرسة روزنستيل للعلوم البحرية والغلاف الجوي، التابعة لجامعة ميامي (UM)، في اكتشاف أحواض ملحية نادرة في أعماق البحار في خليج العقبة، وهو امتداد شمالي للبحر الأحمر.

وتحمل هذه الأحواض المالحة تحت الماء أسراراً عن الطريقة التي تشكلت بها المحيطات على الأرض منذ ملايين السنين، وتقدم أدلة على الحياة على الكواكب الأخرى وفق روسيا اليوم.

وتمكن الفريق العلمي بقيادة سام بيركيس، الأستاذ ورئيس قسم جامعة ميامي لعلوم الأرض البحرية، بالشراكة مع OceanX من تحقيق هذا الاكتشاف على بعد أكثر من ميل واحد تحت سطح البحر (1770 مترا)، باستخدام مركبة تعمل تحت الماء عن بعد (ROV)، التابعة لـOceanXplorer، سفينة استكشاف وبحث متقدم قادرة على استكشاف أكثر الأماكن التي يتعذر الوصول إليها على وجه الأرض، والمملوكة لشركة OceanX، وهي منظمة لاستكشاف المحيطات.

وقال بيركيس: "حتى نفهم حدود الحياة على الأرض، سيكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الكواكب الفضائية يمكنها استضافة أي كائنات حية. واكتشافنا لمجتمع غني من الميكروبات التي تعيش في البيئات القاسية يمكن أن يساعد في تتبع حدود الحياة على الأرض ويمكن تطبيقه على البحث عن الحياة في مكان آخر في نظامنا الشمسي وما وراءه".

وتعد برك المياه المالحة واحدة من أكثر البيئات قسوة على وجه الأرض، ولكن على الرغم من الملوحة العالية، والكيمياء الغريبة، والافتقار الكامل للأكسجين، فإن هذه البرك تعج بالحياة.

ووقع سابقاً عزل الجزيئات النشطة بيولوجيا ذات الخصائص المضادة للسرطان المحتملة من ميكروبات تجمع المحلول الملحي في البحر الأحمر.

ويعد البحث المنشور في مجلة Communications Earth & Environment أول اكتشاف لأحواض المياه المالحة في خليج العقبة.

وأشار بيركيس: "لقد كنا محظوظين للغاية. جاء الاكتشاف في الدقائق الخمس الأخيرة من رحلة الغوص للمركبة التي تعمل تحت الماء، والتي استغرقت عشر ساعات. ويمكننا تكريسها لهذا المشروع".

وتقع هذه الأحواض شديدة الملوحة والخالية من الأكسجين بالقرب من الساحل، وتحتفظ بمعلومات عن تسونامي والفيضانات والزلازل في خليج العقبة التي حدثت منذ آلاف السنين. هناك العديد من الشقوق والتصدعات في قاع البحر مرتبطة بالتكتونية في هذه المنطقة من خليج العقبة.